» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"

متابعات- الدويني فولي
جاء رد واشنطن علي روسيا التي عرضت عليها تعاون غير مسبوق في مجال تطوير و إنتاج لقاح " كورونا" صادما، حيث رفضت العرض .
وصرح مسئول روسي لم يذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ " سي إن إن " أن هناك شعورا عاما بعد الثقة في روسيا من الجانب الأمريكي معتقدا أن التقنيات الطبية الروسية لا يتم تبنيها في الولايات المتحدة بما في ذلك اللقاحات والعلاجات .
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده أول دولة تتمكن من انتاج لقاح مضاد لفيروس " كورونا" المستجد. .
ظهر12:04 م
فجر
03:55
شروق
05:25
ظهر
12:04
عصر
15:43
مغرب
18:43
عشاء
20:13