» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"

14 أغسطس 2020 - 09:17 ص

جاء رد واشنطن علي روسيا التي عرضت عليها تعاون غير مسبوق في مجال تطوير و إنتاج لقاح " كورونا" صادما، حيث رفضت العرض .

وصرح مسئول روسي لم يذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ " سي إن إن " أن هناك شعورا عاما بعد الثقة في روسيا من الجانب الأمريكي معتقدا أن التقنيات الطبية الروسية لا يتم تبنيها في الولايات المتحدة بما في ذلك اللقاحات والعلاجات .

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده أول دولة تتمكن من انتاج لقاح مضاد لفيروس " كورونا" المستجد. .