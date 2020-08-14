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رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"

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روسيا

واشنطن

كورونا

جاء رد واشنطن علي روسيا التي عرضت عليها تعاون غير مسبوق في مجال تطوير و إنتاج لقاح " كورونا" صادما،  حيث رفضت العرض .

وصرح مسئول روسي لم يذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ " سي إن إن " أن هناك شعورا عاما بعد الثقة في روسيا من الجانب الأمريكي معتقدا أن التقنيات الطبية الروسية لا يتم تبنيها في الولايات المتحدة بما في ذلك اللقاحات والعلاجات .

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده أول دولة تتمكن من انتاج لقاح مضاد لفيروس " كورونا" المستجد. .


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