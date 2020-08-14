الفقي: عمر الشريف كشف لي هذا الأمر عن " الشعراوي"

14 أغسطس 2020 - 09:00 ص





كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، الستار عن ما دار بينه و بين الشيخ محمد متولي الشعراوي،قائلا :"اتصل الشيخ محمد متولي الشعراوي عليا هاتفيا، وأخبرني أنه أعد لي حفل تكريم في منزل أحمد عبدالله طعيمة وزير الأوقاف بالزمالك".







وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلا :"الشعراوي قالي أنت كنت كالزهرة في مستنقع فأنقذك الله، فقولتله بلاش الكلام ده".







وتابع:" الشعراوي كان خفيف الظل ومتحدث ويجذب له الجماهير، لافتا إلى أن عمر الشريف أخبره في عيد ميلاده الـ 75 أنه كان يعشق الشعراوي، وكان يريد أن يقدم فيلم عنه".

