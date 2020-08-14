» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 14 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه .

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك كريدي أجريكول 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في بنك الإسكان والتعمير 15.91 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه .


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