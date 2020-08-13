أول تصريح لـ رمضان صبحي بشأن انتقاله لبيراميدز

13 أغسطس 2020 - 11:50 م

قام الاعلامي أحمد شوبير بنقل تصريحات أدلى بها رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، له بشكل شخصي.



وقال شوبير عبر قناة «اون تايم سبورتس» :«رمضان أكد لي أن رحلته مع الأهلي قد انتهت تماماً».



وواصل حارس الأهلي الأسبق عرض تفاصيل مكالمته رمضان:«عرض بيراميدز كان ممتاز وكبير ولا يمكن رفضه».



وأضاف:«رمضان شعر بأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر بمثابة رساله له من الأهلي لعدم تجديد اعراته أو شرائه».

