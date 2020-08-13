أول تصريح لـ رمضان صبحي بشأن انتقاله لبيراميدز

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المصريون ـ متابعات

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قام الاعلامي أحمد شوبير بنقل تصريحات أدلى بها رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، له بشكل شخصي.
وقال شوبير عبر قناة «اون تايم سبورتس» :«رمضان أكد لي أن رحلته مع الأهلي قد انتهت تماماً».
وواصل حارس الأهلي الأسبق عرض تفاصيل مكالمته رمضان:«عرض بيراميدز كان ممتاز وكبير ولا يمكن رفضه».
وأضاف:«رمضان شعر بأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر بمثابة رساله له من الأهلي لعدم تجديد اعراته أو شرائه».
وأتم تصريحاته مؤكداً أن رمضان صبحي قال له أن سبب الموافقة على الانتقال لبيراميدز هو كثرة مسئولياته والتزاماته المالية بالاضافة إلى محاولة تأمين مستقبله.

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