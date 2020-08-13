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وفاة الفنان سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض

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سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني

المصريون ـ متابعات

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توفي الفنان سمير الإسكندراني، داخل مستشفي النزهة، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما.
وأكد طارق مرتضي المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية إن الوفاة حدثت منذ قليل وتجري الآن الاتصالات مع أسرة الفنان لتحديد موعد تشيع الجثمان .
وقدم سمير الإسكندراني، طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.

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