ما حقيقة اللقاح الروسي لمواجهة كورونا؟.. استشاري يجيب

13 أغسطس 2020 - 10:00 م

قال الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة، المتواجد في موسكو، إن عدة دول تعاقدت على لقاح كورونا من روسيا.



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» من موسكو مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تداول لقاح كورونا الروسي يبدأ في سبتمبر المقبل للأطباء والفئات المحتاجة إلى اللقاح مثل كبار السن، مؤكدا أن الطواقم الطبية ستكون في الطليعة الأولى.



وتابع أن روسيا قامت بنشر المعلومات عن اللقاح في المواقع الرسمية بعدة لغات، كاشفا عن أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتم صرف العلاج للمواطنين اختيارا وليس إجباريا وسيكون مجانا.



وأشار استشاري أمراض الباطنة إلى أن الاختبارات الموسعة على اللقاح تتم في أكثر من دولة كاشفا عن أن الدول التي تعاقدت على شراء اللقاح السعودية والإمارات وحصلوا على حق التصنيع على أراضيهم والمشاركة في المرحلة الثالثة وهي الاختبارات على عدد أوسع يقدر بآلالاف، وحصلت الجزائر والأردن والبرازيل والهند والكثير من الدول بواقع 20 دولة على شراء اللقاح.









