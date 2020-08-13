تفاصيل زيارة مدير المخابرات للسودان برفقة وزيرة الصحة

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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل زيارة، مدير المخابرات، عباس كامل الى جنوب السودان، والتي تمت أمس الأربعاء، وكان يرافقه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وقد تم افتتاح المركز الطبي المصري بجوبا.

وتابع بكري خلال تقديمه برنامجه حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، أن زيارة أمس كانت مهمة لتناولها جميع الجوانب والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب، مشيرًا إلى أنه تم التباحث أمس في أزمات الشرق الأوسط، والأزمات التي تمر حاليًا على العالم.


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