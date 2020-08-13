"التضامن" تخصص مبالغ مالية لأسر غرقى معدية البحيرة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف 65 ألف جنيه للمتوفى في حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن مصرع 4 حتى الآن .





ووصفت القباج ،الحادث بالنكبة العامة الوارد بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2012، وكذلك القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.





وأكدت القباج ، في تصريحات صحفية،أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة رب أسرة و5 آلاف عن كل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.