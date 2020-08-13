150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

أدرجت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ما يقرب من 150 منتجًا على قائمة مطهرات الأيدي التي تشكل ضررًا بالغًا على المستخدمين لكونها "تحتوي على سم قاتل".
وتحتوي القائمة الجديدة على مادة تعرف باسم 1-بروبانول، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تثبط الجهاز العصبي المركزي وتسبب الوفاة.
وحذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) المستهلكين ومتخصصي الرعاية الصحية من بعض منتجات معقمات الأيدي، بما فيها تلك المصنعة بواسطة (Harmonic Nature S de RL de MI) بالمكسيك، والتي تم تصنيفها على أنها تحتوي على الإيثانول أو كحول الأيزوبروبيل، وتم اختبارها إيجابيًا لـ 1-بروبانول".
وأضافت: "1-بروبانول، لا ينبغي الخلط بينه وبين 2-بروبانول / أيزوبروبانول / كحول الأيزوبروبيل"، لأنه "ليس مكونًا مقبولًا لمنتجات معقمات الأيدي التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة ويمكن أن تكون سامة ومهددة للحياة عند تناولها".
وأشارت إلى أن تعرض الجلد أو العين للمنتجات يمكن أن يؤدي إلى تهيج، وفي بعض الحالات تحدث تفاعلات حساسية.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا، إنها شهدت عددًا متزايدًا من المنتجات التي تم تصنيفها على أنها تحتوي على الإيثانول ولكن تم اختبارها إيجابيًا للميثانول، والذي يمكن أن يكون سامًا عند امتصاصه من خلال الجلد أو تناوله.
تضمنت القائمة حتى الخميس أكثر من 100 مطهر لليدين، تم تطوير معظمها في المكسيك، على الرغم من أن بعضها كان من الصين والولايات المتحدة، حسبما ذكرت محلة "نيوزويك".
وتضم قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المحدثة للمطهرات التي تحذر من خطر استخدامها كلاً من الآتي:
All-Clean Hand Sanitizer
Andy’s
Andy’s Best
Assured Aloe
Assured Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Aloe and Moisturizers
Assured Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Vitamin E and Aloe
Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)
Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)
Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers
Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe
Be Safe Hand Sanitizer
Bersih Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer
Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free
bio aaa Advance Hand Sanitizer
BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe
Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol
BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear
Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol
BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%
BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer
BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol
BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer
BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe
BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus
BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera
BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free
Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 65% Alcohol
Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 70% alcohol
Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%
Cavalry
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
Cleaner Hand Sanitizer Rinse Free 70%
Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol extra soft with glycerin and aloe
DAESI Hand Sanitizer
Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced
ENLIVEN Hand Sanitizing Gel
Esk Biochem Hand Sanitizer
GelBact Hand Sanitizer
Hand Sanitizer
Hand Sanitizer Agavespa Skincare
Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol
Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub
Hand Sanitizer Gel Alcohol 70%
Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol
Handzer Hand Sanitizer Rinse Free
Hello Kitty Hand Sanitizer
Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 62% with Vitamin E
KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer
KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer
Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced
Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
Leiper’s Fork Distillery Bulk Disinfectant per 5 gallon and Leiper’s Fork Distillery 16 oz bottle
LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz
LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz
Lux Eoi Hand Sanitizing Gel
Medicare Alcohol Antiseptic Topical Solution
Modesa Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Moisturizers and Aloe Vera
Modesa Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Moisturizers and Vitamin E
MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
Mystic Shield Protection hand sanitizer
NeoNatural
NEXT Hand Sanitizer
NuuxSan Instant Antibacterial Hand Sanitizer
NuuxSan Instant Hand Sanitizer
Optimus Instant Hand Sanitizer
Optimus Instant Hand Sanitizer
Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer
Parabola Hand Sanitizer
Plus Advanced
Purity Advanced Hand Sanitizer
QualitaMed Hand Sanitizer
Saniderm Advanced Hand Sanitizer
Sayab Antisepctic Hand Sanitizer 100
Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
Selecto Hand Sanitizer
Shine and Clean Hand Sanitizer
The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
The Honeykeeper Hand Sanitizer
TriCleanz
TriCleanz Tritanium Labs Hand Sanitizer
Urbane Bath and Body Hand Sanitizer
Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare
Wave Hand Sanitizer Gel
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