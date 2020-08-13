محافظ البحيرة يكشف سر غرق العبارة النيلية

عقب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، علي حادث غرق معدية بقرية دمشلي بمحافظة البحيرة اليوم الخميس ، قائلا :” قضاء و قدر”.

وكشف “آمنة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “60 دقيقة لايف” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، تفاصيل الواقعة قائلا :”الحادث وقع في الثانية فجرًا، حيث كانت هناك معدية تقوم بنقل سيارات محملة بمواد زراعية، وانزلقت إحدى السيارات، مما تسبب في ميل المعدية وانقطاع الجنزير الذي يوجه حركة المركب، وسقطت السيارات بالمياه، وفوقها المعدية”.

وأضاف، الحماية المدنية سارعت بالتحرك وتم إنقاذ 3 أشخاص، وهناك 4 ضحايا للحادث طبقًا لشهادة الشهود، وتم استخراج جثة واحدة وجاري البحث عن الـ 3 الآخرين”.

وتابع :” الحادث قضاء وقدر وليس أمر أمني، والمركب قامت بتجديد ترخيصها خلال الشهر الماضي ولمدة عامين، مستكملا :”هذه القرية يقابلها قرية أخرى تسمى الجستيني، وهي مشهورة بزراعة الفراولة، وتوجد على أطراف المحافظة على حدود محافظة المنوفية”.