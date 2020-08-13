بشرى سارة تزفها وزارة التموين للمواطنين

زف أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، مفاجأة سارة للمواطنين ، بشأن التخفيضات التي تقدمها مبادرة “ما يغلاش عليك” لتشجيع المنتج المصري، قائلا :” الكل سيستفيد ، وخصومات من 200 إلى ألف جنيه ضمن مبادرة “ما يغلاش عليك”.

وأعلن “مخيمر”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه تقرر إضافة المبالغ المتبقية من دعم بطاقة التموين لمبادرة “ما يغلاش عليك”، كنقاط الخبز، أو الدعم غير المستخدم.

وأوضح ،أن التاجر يقدم خصم يتراوح من 10 إلى 20% على سعر السلعة، فضلا على أن المواطن يحصل على 200 جنيه خصم إذا كان يحمل بطاقة تموينية، وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، مؤكدا أن المبادرة اشترك فيها 9 آلاف من التجار والصناع لتقديم الخصومات على المنتجات سواء سلع معمرة أو غير معمرة، لافتًا إلى أن نسب التخفيض تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

وناشد المواطنين الشراء من أماكن معروفة وليس باعة جائلين، ويحصل على فاتورة بقيمة المنتج، وذلك حتى يستطيع الجهاز حمايته.