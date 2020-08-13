  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:08 م
Advertisements
بحث متقدم
150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

تفاصيل من داخل غرفة نوم ملك إسبانيا السابق حول العشيقة والزوجة

تفاصيل من داخل غرفة نوم ملك إسبانيا السابق حول العشيقة والزوجة

شادي محمد

شادي محمد يوجه رسالة مهينة لـ"رمضان صبحي"

محمد بن زايد ونتنياهو

الإمارات تنشر تفاصيل اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

التموين

بشرى سارة تزفها وزارة التموين للمواطنين

خالد جاد

شاهد.. إصابة خالد جاد بجلطة بعد وفاة مصطفى حفناوي

ميشال حايك

ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بعد غد.. رئيس الوزراء يستعد لزيارة السودان

طبيب يكشف على مريض

طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا

مي حلمي ومحمد رشاد

مي حلمي تتوعد بفضيحة مخلة بالشرف بعد طلاقها من محمد رشاد

شاهد.. إصابة خالد جاد بجلطة بعد وفاة مصطفى حفناوي

آخر الأخبار

خالد جاد
خالد جاد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

#

تفارق الحياة بعد 6 ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

#

التقرير الطبي يفجر صدمة عن سبب وفاة مصطفى حفناوي

#

رد فعل ناري من هاني شاكر بعد إهانة أحمد فلوكس له بسبب مصطفى حفناوي

جلطة

يوتيوبر

مصطفى حفناوي

خالد جاد

بعد أيام من وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، والذي سبب حالة صدمة وحزن لدى الجميع، تعرض اليوتيوبر الشاب خالد جاد إلى جلطه بذراعه الأيمن أثناء تواجده في ألمانيا و نقل على إثرها الى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية له .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر خالد جاد  ، يدعون المصريين المتابعين له في ألمانيا لزيارته و دعمه نفسيا في المستشفى لدعم حالته النفسية و المعنوية .

وقال أصدقائه المرافقين له أن الأطباء منعوا دخولهم بسبب الأعداد الكبيرة التي تزوره يوميا خوفا من تفشي فيروس كورونا .

من جانبه طمأن خالد جاد، متابعيه على حالته الصحية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، عقب إصابته بجلطة في ذراعه.

وقال في الفيديو: "أنا حابب أشكر كل الناس اللي حاولت تيجي واللي جت ودخلت واللي جت ومشيت، واللي حاولت تتصل وبتتصل فيه ضغط كبير في الاتصالات على المستشفى وفي الزيارات، عشان كده الزيارات اتمنعت أنا حالة مستقرة جدا، وكويس جدا ممكن أخرج قريب".

وتابع: "فيه ناس بتجمع فلوس أنا بخلي مسؤوليتي من كل ده تماما، مفيش حاجة من دي صح ولا أنا محتاج حاجة، الإجراءات في المستشفى تمام، كل حاجة خلصت، وأنا متشكر لأي شخص ومش محتاج حاجة الحمد لله بشكر كل الناس اللي اهتمت اهتمامكم على راسي".

جدير بالذكر أن اليوتيوبر خالد جاد كان قد نعى اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي وكتب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " سلام يا صاحبي .. مع السلامة يابو قلب طيب" .




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عاجل.. إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع دولة خليجية
» إعلان حالة الطوارئ في لبنان
» إعدام محامي اشترك في جريمة قتل مع زوجته بالإسكندرية
» سجن متهم 10 سنوات في قضية أحداث كرداسة
» سجن المعتدي على صديقة «جيرارد بيكيه» السابقة
» 1482 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» الاتحاد الآسيوي يحدد المواعيد المقترحة لتصفيات كأس العالم
» السعودية.. قرار جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا
» مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين
» ليلة الزفاف.. لن تتخيل ما فعلته زوجة الأب مع العروس
» "أسطورة أرسنال" يرد على عرض برشلونة لتدريب الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:14 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة