شاهد.. إصابة خالد جاد بجلطة بعد وفاة مصطفى حفناوي

13 أغسطس 2020 - 05:19 م

بعد أيام من وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، والذي سبب حالة صدمة وحزن لدى الجميع، تعرض اليوتيوبر الشاب خالد جاد إلى جلطه بذراعه الأيمن أثناء تواجده في ألمانيا و نقل على إثرها الى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية له .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر خالد جاد ، يدعون المصريين المتابعين له في ألمانيا لزيارته و دعمه نفسيا في المستشفى لدعم حالته النفسية و المعنوية .

وقال أصدقائه المرافقين له أن الأطباء منعوا دخولهم بسبب الأعداد الكبيرة التي تزوره يوميا خوفا من تفشي فيروس كورونا .

من جانبه طمأن خالد جاد، متابعيه على حالته الصحية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، عقب إصابته بجلطة في ذراعه.

وقال في الفيديو: "أنا حابب أشكر كل الناس اللي حاولت تيجي واللي جت ودخلت واللي جت ومشيت، واللي حاولت تتصل وبتتصل فيه ضغط كبير في الاتصالات على المستشفى وفي الزيارات، عشان كده الزيارات اتمنعت أنا حالة مستقرة جدا، وكويس جدا ممكن أخرج قريب".

وتابع: "فيه ناس بتجمع فلوس أنا بخلي مسؤوليتي من كل ده تماما، مفيش حاجة من دي صح ولا أنا محتاج حاجة، الإجراءات في المستشفى تمام، كل حاجة خلصت، وأنا متشكر لأي شخص ومش محتاج حاجة الحمد لله بشكر كل الناس اللي اهتمت اهتمامكم على راسي".

جدير بالذكر أن اليوتيوبر خالد جاد كان قد نعى اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي وكتب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " سلام يا صاحبي .. مع السلامة يابو قلب طيب" .

