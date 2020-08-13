» إعلان حالة الطوارئ في لبنان

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أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في بيروت، وذلك فى أول اجتماع له منذ انفجار مرفأ بيروت.

وبدأت منذ صباح اليوم تظاهرات فى مختلف ساحات العاصمة اللبنانية فى استجابة لدعوات نشطاء على مواقع التواصل لمنع انعقاد جلسة البرلمان والتى انعقدت بالفعل فى “قصر الأونسكو” وليس مبنى البرلمان.

وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبنانى بحسب مصادر إعلامية لبنانية “في الأسبوعين الماضيين كانت هناك مؤامرة بأن يستقيل نواب من المجلس وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس، وليس المجلس هو من يحاسب الحكومة وهذا الأمر كان مخططاً له”.

وطالب برى بقانون انتخاب عادل لا يضع حواجز بين الطوائف والمناطق والإسراع بتشكيل حكومة جديدة .

وأكد نبيه برى أن الجيش اللبنانى هو أحد أهم رموز الوحدة الوطنية، قائلا “يجب أن نضع ثقتنا فيه دائما”.


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