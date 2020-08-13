بعد غد.. رئيس الوزراء يستعد لزيارة السودان

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أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيتوجه إلى الخرطوم يوم السبت المقبل لأول مرة منذ انتخاب الحكومة الانتقالية في الخرطوم.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المصرية سيصل برفقة يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، في زيارة رسمية تستغرق يوما.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تأتي الزيارة لبحث التعاون في كافة مجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة.

يذكر أن الزيارة تعد الأولى لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.


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