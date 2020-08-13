» سجن المعتدي على صديقة «جيرارد بيكيه» السابقة

13 أغسطس 2020 - 04:36 م

سُجن شاب بريطاني تفاخر بالاعتداء على 2500 امرأة خلال عقد من الزمان، لمدة أربع سنوات، بعد أن قام مرارًا وتكرارًا بالعض والاعتداء على صديقة اللاعب الإسباني، جيرارد بيكيه السابقة في سلسلة من الاعتداءات.





استمعت محكمة في مانشستر إلى أن دانيال واجستر (31 عامًا) ترك ضحيته يشعر "بالخوف والاكتئاب والقلق" بعد سلسلة من الهجمات الوحشية.





وبدأ الشجار خلال رحلة العام الجديد إلى أمستردام، عندما أيقظ واجستر الضحية لرؤيته يقف فوقها ويحرك إصبعه عبر رقبته قائلاً: "أحب أن أقطع حلقك، إذا فعلت ذلك فسأحصل على 15 عامًا فقط".





وفي مكالمة هاتفية تهديدية، قال لها المدرب الشخصي: "لا يهمني إذا اتصلت بالشرطة. إذا لحقوا بي سوف يلحقون بك".





وقالت المرأة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها في بيان للشرطة: "لقد كان من المؤلم بالنسبة لي أن أعيش من جديد كل هذه الحوادث وأنا منهكة عاطفيًا وخائفة من هذا الرجل".









وأضافت: "كان علي أن أكذب على عائلتي وأصدقائي بشأن الإصابات ولا أحد يعرف ما حدث في أمستردام. أشعر بالحرج والغباء لبقائي معه".









وكشفت أنها "حاولت في مناسبتين الانتحار بسبب ما أشعر به. شعرت بأنني جسديًا وعقليًا لا أستطيع فعل ذلك بعد الآن"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".









وقالت إنها "في وقت الاعتداء كنت خائفة ومكتئبة وقلقة. عانيت من مشاكل مالية اضطررت إلى إعالته وكان كل ما حاولت القيام به هو جعله يشعر بالسعادة والأمان".









وأضافت: "قد يشعر بالندم ولكن لا شك أنه سيفعل ذلك مرة أخرى لشخص آخر".









وأدين الرجل بارتكاب أعمال عنف ضد صديقات سابقات أخريات، وأقر بالذنب بالاعتداء الذي يتسبب في أذى جسدي فعلي.









واستمعت المحكمة إلى أن الزوجين كانا على علاقة منذ فبراير من العام الماضي بعد أن كانا صديقين لمدة خمس سنوات. وفي أغسطس الماضي انتقل للعيش معها، لكنه ادعى زورًا أنها كانت تخونه.









وقع الاعتداء الأول في عيد ميلاده عندما أمسكها واجستر من شعرها، وعض أنفها، ثم ثبتها على الحائط في المنزل. وقفت إلى جانبه، لكن بعد قضاء ليلة في نادٍ، قام بتثبيتها على أريكة وعضها من وجهها ثلاث مرات.









وطردت المرأة، واجستر لكنها رفضت تقديم شكوى للشرطة بسبب مزاعمه بأنه مصاب بالفصام. لكنهما رتبوا لاحقًا للقاء مرة أخرى بعد أن اعتذر ووعد بالتغيير.









قال المدعي العام مارك كيليه: "لقد غادرا إلى أمستردام في 30 ديسمبر وكان ذلك اليوم بخير. في ليلة رأس السنة الجديدة، كان كلاهما يشربان وكانا في نادٍ حيث كانت تعزف أغنية شاكيرا".









وأدلت بتعليق أغضبه لأنها كانت على علاقة برجل تزوج شاكيرا. وكانت هذه مزحة معروفة بين الضحية وأصدقائها. لكن ضديقها قال إن الأمر كان غير محترم وأمسكها من رقبتها وعضها في وجهها بالقرب من عينها اليمنى.









وأثناء وجوده في غرفتهما بالفندق، قام بتثبيت ذراعيه على إصبع ضحيته الأيسر، مما أدى إلى كسره في مكانين. وبعد تهديدها بقطع حلقها ورميها على طاولة القهوة، طلبت الضحية من واجستر المغادرة ، وأخبرته أنها ستتصل بالشرطة.









عندما استجوبته الشرطة أنكر الاعتداء وقال إن مشاكل التحرش جاءت من الضحية. لكن القاضية هيلاري مانلي قالت له: "لقد أخذت امرأة شابة ونابضة بالحياة ومجتهدة وحولتها إلى ضحية خائفة ومصدومة ومدمرة".









وتابعت: "يشير سلوكك عندما تمت قراءة بيان تأثير الضحية في المحكمة إلى أنك لا تشعر بأي ندم على الإطلاق. أنت مسيء منزلي ممارس ومعتاد. لديك إدانات جنائية بتهمة الاعتداء، وسلوك التهديد، والاعتداء على المنزل، والتحرش، والأضرار الجنائية، كلها ارتكبت ضد نساء كنت على علاقة بهن".









ومضت قائلة له: "الفصام الذي تعاني منه ليس عذرًا. أنت لم ترتكب أي عنف ضد أشخاص آخرين ، فقط النساء في حياتك. علاقاتك مع النساء تتميز بالاعتداء الجسدي والعاطفي".







