  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:59 م
Advertisements
بحث متقدم
ميشال حايك

ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بعد غد.. رئيس الوزراء يستعد لزيارة السودان

طبيب يكشف على مريض

طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا

مي حلمي ومحمد رشاد

مي حلمي تتوعد بفضيحة مخلة بالشرف بعد طلاقها من محمد رشاد

شيري مجدي

فنانة شهيرة تنهار من البكاء:"يا أكون شمال يا مفيش شغل"

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

كشف كارثة..استقالة كبير الأطباء الروس بسبب علاج كورونا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن انتقال رمضان لـ "بيراميدز"

#عصام_العريان

أشرف السعد: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل #عصام_العريان

عصام العريان

وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن

القيادي شعبان عبد العليم

وفاة القيادي بحزب النور شعبان عبد العليم بكورونا

طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا

الصفحة الأخيرة

طبيب يكشف على مريض
طبيب يكشف على مريض

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

طبيب

الموت

الجلد

علامة

كشف طبيب روسي ، عن العلامات التي تبين أن المرء على شفا الموت مشيراً إلى أن من بين هذه العلامات تغير لون الجلد.

وقال طبيب القلب الروسي أناتولي تريفونوف لجريدة “فيتشيرنيايا موسكفا” : “إذا كنا نتحدث على سبيل المثال عن مرض مزمن يصيب القلب والأوعية الدموية، فإن علاماته الرئيسية تظهر قبل 10-15 يومًا من الوفاة”.

ووفقا له، قد يعاني المريض من الشعور بالضيق وضيق التنفس والخمول والشعور المفاجئ بالخوف واحمرار الوجه وشحوب الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تتسع حدقة العين ويفقد الوعي بشكل متكرر ، وفقاً لوكالة سبوتنيك .

أشار الأخصائي أنه مع قصور القلب، الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، يلاحظ أيضًا تغيرات جذرية.

وقال طبيب القلب: “الأعراض الرئيسية التي تسبق الموت هي تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق، وبرودة الأطراف، ونوبات صرع. ويمكن خروج الرغوة من الفم”.

وأضاف أن المريض قد يعاني أيضًا من تورم في الأطراف وحمى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سجن المعتدي على صديقة «جيرارد بيكيه» السابقة
» 1482 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» الاتحاد الآسيوي يحدد المواعيد المقترحة لتصفيات كأس العالم
» السعودية.. قرار جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا
» مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين
» ليلة الزفاف.. لن تتخيل ما فعلته زوجة الأب مع العروس
» "أسطورة أرسنال" يرد على عرض برشلونة لتدريب الفريق
» رسائل مهمة من مرتضى منصور لاعبي الزمالك
» السعودية تدعو الأمم المتحدة لهذا الأمر
» كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا
» رد غاضب من "أوباما"على أحمد حسام "ميدو"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة