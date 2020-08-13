مي حلمي تتوعد بفضيحة مخلة بالشرف بعد طلاقها من محمد رشاد

13 أغسطس 2020 - 04:22 م

توعدت المذيعة مي حلمي، بفضح من يدعون المثلية والشرف- حسب قولها-، بعد حديثهم عن طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد.

وكان "رشاد" أعلن انفصاله عن زوجته ، الأمر الذي أثار أزمة وضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "رشاد"، عبر خاصية الستوري، في حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد"، وذلك في أول تعليق له بعد إعلان انفصاله عن زوجته، حيث أعلن مدير أعماله محمد مجدي خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية مي حلمي.

أما مي حلمي، فقالت إنها ستفضح من يدعون المثالية والشرف، قاصدة من تحدثوا عن انفصالها هذه المرة، مشيرة إلى أنها لن تصمت؛ لأنها تركت بعضهم يتحدث عن انفصالها في المرة الأولى قبل الزواج من محمد رشاد لكنها لن تتركهم يفلتون هذه المرة.

وأضافت عبر خاصية "استوري" في حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: “لما يخلص التريند ابعتولي.. آه المرة دي خدت سكرينات عشان أفضح أصحابهم مدعين المثالية والشرف.. أصحاب إزاي.. وليه وانتي ست أصيلة ولا تقليد ما وقفتيش وقعدتي ومين عمل إيه”.

وتابعت: “واللي عاملين فيها قضاة على البشرية وانتي منك ليها بتهبدي ، عبيد لايكات ركوب التريند وانتوا آخركم تشيروا منك ليها خبر متشير وتحطوا التاتش بتاعكم”.

واختتمت: “وأرجع أقول كلكم متفرجون ليس إلا.. بس أنا سبتكم مرة تاخدوا راحتكم مش هسيبكم التانية!!”.