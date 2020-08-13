فنانة شهيرة تنهار من البكاء:"يا أكون شمال يا مفيش شغل"

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شيري مجدي
شيري مجدي

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انتحار

شمال

فنانة

شيري مجدي

صدمت الفنانة الشابة، شيري مجدي، الجميع بمقطع فيديو ظهرت منهارة من البكاء بسبب عدم عرض أعمال فنية عليها منذ 4 شهور.

ونشرت "شيري" فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "أنا منذ 4 أشهر وأنا في ضيقة كبيرة جداً، وبدون عمل، وكل الناس الذين تواصلت معهم ليساعدوني، لم يقدموا لي شيئاً".

وأضافت: "أنا يتيمة الأب والأم وأعيش لوحدي، لذا لا يوجد أحد في حياتي يقف بجانبي، وأنا لا أطلب شيئاً من أي أحد، فقط من يراني موهوبة وأعمل جيداً، أطلب منه أن يشغلني لديه".

وتابعت: "أنا لا أريد أن أسلك طريق شمال، لأنني لست شمال ولا أعرف سلوكه، كما أنني لا أريد الانتحار لأنني لا أريد الموت هكذا، ولكنني خائفة، ولم آذي أحداً في حياتي، فمن يستطيع أن يساعدني دون أن يشعرني أنني غير جديرة، كتر خيره".


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