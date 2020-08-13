كشف كارثة..استقالة كبير الأطباء الروس بسبب علاج كورونا

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تقدم كبير أطباء الجهاز التنفسي والخبير الطبي في روسيا باستقالته بسبب الانتهاكات الجسيمة لأخلاقيات مهنة الطب خلال إنتاج لقاح فيروس كورونا دون موافقة هيئة سلامة الأدوية .

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن البروفيسور ألكسندر تشوتشالين استقال من منصبه في مجلس الأخلاقيات والسلامة بوزارة الصحة الروسية بعد شن هجوم شرس على عقار “Sputnik V ” الجديد قبل موافقة الهيئة على تسجيله.

وأشارت الصحيفة أنه في ظل الشكوك العميقة بين الخبراء الغربيين بشأن العقار ، سعى الطبيب الروسي “ألكسندر تشوتشالين” في منع تسجيله لأسباب السلامة قبل استقالته من مجلس الأخلاقيات والسلامة، حيث أنه اتهم الأطباء المشاركين في تطوير اللقاح بالاستهزاء بأخلاقيات الطب.

ويقول الخبير الطبي “ألكسندر تشوتشالين” : لم يتم إنجاز هذه المهمة، وبالتالي فقد تم انتهاك أحد المبادئ الأخلاقية للطب، أشعر بالاكتئاب من موقف بعض علمائنا الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة حول اللقاحات الجاهزة”.

وسأل تشو تشالين الخبيرين المشاركين في تطويره وهما البروفيسور ألكسندر جينسبرج، مدير مركز أبحاث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، والبروفيسور سيرغي بوريسيفيتش، كبير علماء الفيروسات بالجيش الروسي ، عن اجتياز جميع المسارات اللازمة التي وافق عليها تشريع الاتحاد الروسي والمجتمع العلمي الدولي، وكانت الإجابة بالنفي؛ لذا فقد ”تم انتهاك أحد المبادئ الأخلاقية للطب بشكل صارخ، على حد قوله.

وأضاف: “في حالة تناول عقار أو لقاح ، فإننا كمراجعين أخلاقيين ، نود أن نفهم أولاً وقبل كل شيء مدى أمانه للبشر، السلامة تأتي دائمًا في المقام الأول، اللقاحات التي يتم ابتكارها اليوم لم تُستخدم أبدًا في البشر ، ولا يمكننا التنبؤ بكيفية تحمُّل الشخص لها”.


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