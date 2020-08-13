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مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين

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مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين
مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين

عبد القادر وحيد

التدخين

الرياض

أخبار السعودية

مقهى

سيدتين

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يوثق لمشاجرة بين سيديتن داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول معركة بين امرأتين في أحد مقاهي الرياض بعد أن قامت إحداهما بالتدخين داخل المقهى .

كما سادت حالة من  الجدال بينهما وقد ذهبت المرأة المتضررة للشكوى للإدارة بينما تمسكت الأخرى بحقها المزعوم في التدخين ، حيث قيل إنها كويتية .

وقد تطور الخلاف بينهما إلى التلاسن وسمع صوت صراخ وتكسير، وسط انتقادات حادة للسماح لها بالتدخين وإضرار الزبائن، بحسب ما ذكرته صدى .


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