بيان برلماني يخاطب المواطنين بشأن قانون التصالح

أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان اللجنة على أتم الاستعداد لتلقى كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وذلك عبر البريد، للتفاعل معها فورا.





وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، من يردد مقولة "التطبيق باثر رجعى" في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن من يروج لها؛ يعكس فهما خاطئا للقانون.





وطالب السجيني، الحكومة، بضرورة تدريب كوادرها لفهم مبتغيات وفلسفة هذا التشريع، لافتا إلى ضرورة إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة و الوزارات المعنية فى هذا التشريع .





واكد السجيني تضامنه الكامل مع المواطنين فى وجوبية التيسير فى تطبيقات قانون التصالح.





وتابع النائب:" سبق وأن اعلنا و الآن نكرر اننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذين و الأطراف المرتبطة او فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا او هناك او مثار استقطاب من بعض الأطراف التى لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد و أثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع .