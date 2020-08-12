  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:51 م
Advertisements
بحث متقدم

غيرة الرؤساء.. الكشف عن سر غياب مجلس «الشيوخ» لعقودٍ مضت

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

حقيقة صورة " محمد بن سلمان" بالزي العسكري

تركي آل الشيخ

تعليق غاضب من "آل الشيخ" على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

رمضان صبحي

مفاجأة.. رمضان صبحي ينتقل لبيراميدز

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد صلاحيات وزارة شئون المجالس النيابية

شيخ الأزهر

صورة نادرة لشيخ الأزهر في طفولته

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

بالأسماء والصور: شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

جانب من الحادث

"بلا رحمة".. فيديو لأم وابنتها يهز سوريا

الأزهر

برابط مباشر.. ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بيان برلماني يخاطب المواطنين بشأن قانون التصالح

الحياة السياسية

برلمان بلا استجوابات
برلمان بلا استجوابات

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بيان من الخارجية بشأن تصاعد الأحداث بين العراق وتركيا

#

بيان مصري بشأن آخر تطورات الأوضاع في لبنان

#

بيان من الهيئة العليا للانتخابات بشأن آخر أيام الترشح

#

بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"

أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان اللجنة على أتم الاستعداد لتلقى كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وذلك عبر البريد، للتفاعل معها فورا.

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، من يردد مقولة "التطبيق باثر رجعى" في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن من يروج لها؛ يعكس فهما خاطئا للقانون.

وطالب السجيني، الحكومة، بضرورة تدريب كوادرها لفهم مبتغيات وفلسفة هذا التشريع، لافتا إلى ضرورة إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة و الوزارات المعنية  فى هذا التشريع .

واكد السجيني تضامنه الكامل  مع المواطنين فى وجوبية التيسير فى تطبيقات قانون التصالح.

وتابع النائب:" سبق وأن اعلنا و الآن نكرر اننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذين و الأطراف المرتبطة او فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا او هناك او مثار استقطاب من بعض الأطراف التى لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد و أثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» في أول يوم دراسي لها.. مقتل أم بالرصاص أمام ابنتها
» اغتصبها شماس الكنيسة في سن التاسعة.. «شيري» تروي تجربتها المريرة
» أسرار جديدة حول حب حياة الأميرة «ديانا».. ماذا قال عن «دودي الفايد»؟
» اجتماع سري بين «كاني ويست» وصهر ترامب
» نشأت الديهي: لمصر تاريخ تشريعي عظيم في وقت ظلام المنطقة
» أستاذ علوم سياسية: مجلس الشيوخ ليس بروفة للنواب
» شاب عشريني يغتصب جارته صاحبة الـ 96 عامًا
» "الزلازل": هزة أرضية في دمياط
» اسكتلندا.. حادث قطار يودي بحياة 3 أشخاص
» صورة نادرة لشيخ الأزهر في طفولته
» أول «قرص صلب حريري» لتخزين الدم واللقاحات داخل جسم الإنسان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة