» أسرار جديدة حول حب حياة الأميرة «ديانا».. ماذا قال عن «دودي الفايد»؟

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كشف فيلم وثائقي، عن الصيف الأخير للأميرة ديانا، أن طليقة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا فكرت قبل وفاتها في حادث سير بباؤيس ديانا في الانتقال إلى باكستان لتعيش مع "حب حياتها" حزنات خان، كما قال خبير ملكية. 


وقالت الخبيرة في الشئون الملكية، إيف بولارد في الفيلم الذي يعرض على القناة الخامسة البريطانية، بعنوان: "ديانا: صيفها الأخير"، الذي يبث الليلة، إن أميرة ويلز أجرت محادثات مع جميما جولدسميث حول الحياة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

تزوجت جميما من أسطورة الكريكيت الباكستاني عمران خان من عام 1995 إلى عام 2004، وعاشت في لاهور خلال زواجهما الذي دام تسع سنوات. بعد انفصالها عادت إلى لندن، بينما أصبح زوجها السابق رئيس الوزراء في البلاد. 

وقالت بولارد: "فكرة أن أميرة ويلز ستتزوج وتعيش مع طبيب باكستاني لم تكن ما كنا نتوقعه. لقد أجرت محادثات طويلة مع جميما خان، التي تزوجت من عمران خان وكانت ديانا تتساءل عما إذا كان ذلك شيئًا يمكنها القيام به". 

في صيف عام 1997، سافرت الأميرة ديانا إلى لاهور مع جميما على متن طائرة خاصة لوالدها جيمس جولدسميث. أثناء وجودها هناك، قابلت ديانا والدي "حزنات" سرًا، لكن ذلك هز العلاقة بينهما، التي أراد طبيب القلب الحفاظ عليها سرية.

قبل الرحلة، كان المقربون للأميرة فقط على علم بالعلاقة، بما في ذلك الخادم الشخصي بول بوريل، الذي قال إنه اعتاد التسلل إلى قصر كنسينجتون في صندوق سيارته.

قال بول لصانعي الأفلام الوثائقية: "كنت سأحضره إلى قصر كنسينجتون في صندوق سيارتي أو تحت بطانية في المقعد الخلفي لسيارتي. لم توقفني الشرطة قط وكنت أنقله في المدخل الخلفي. من هناك ازدهرت علاقتهما الرومانسية والتقى به في مواعيد خارج القصر أيضًا".

وأضافت جيني بوند، المراسلة الملكية السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، التي كانت تعرف ديانا: "كانت هناك شائعات منذ فترة طويلة بأن ديانا كانت تحب جراح قلب، لكن لم يعرف أحد ما إذا كان ذلك صحيحًا. أتذكرها وهي تقول لي ذات مرة إنها غادرت القصر لتذهب لمشاهدة جراحة القلب المفتوح".

أوضح ريتشارد كاي: "لقد كانت منجذبة بشكل كبير إلى حزنات، لقد كان لطيفًا جدًا، رجلاً قويًا حقًا، هناك شيء قليل من ميلز وبومز إذا أردت، شيء عن امرأة تقع في حب طبيب، جراح قلب ليس أقل من ذلك".

في وقت لاحق، عندما انفصلا بسبب ضغوط نتيجة تسليط الضوء عليهما، أخبرت ديانا جيني أنه "لن يريدها أحد أبدًا".  

بعد انفصالها عنه، ذهبت ديانا إلى جنوب فرنسا لقضاء بعض الوقت مع مالك هاروردز محمد الفايد، وابنه دودي، الذي توفي مع ديانا بعد أشهر.

في حديثه عن أيامها الأخيرة في سانت تروبيز، قال بول بوريل إن ديانا سمحت بعشرات صور المصورين المصورين على أمل أن يراها حزنات.  

وأوضح بول: "في كل مرة تتصل بي ديانا، كانت تسأل عن حزنات، تسألني عما إذا كنت قد رأيته، وما إذا كنت قد ذهبت إلى الحانة الخاصة به، وإذا كان قد شاهد الصور، لمعرفة ما قاله".

وأضاف: "كان حزنات غاضبًا من أن ديانا يمكن أن تلجأ إلى شخص مثل دودي، كان يعلم أن هذه ليست ديانا.. نجل مليونير ومستهتر".

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