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ما السبب في منع الحبر الفسفوري بانتخابات الشيوخ؟.. "موسى" يجيب

فيديو

أحمد سالم

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كشف الإعلامى أحمد موسى، عن سبب إلغاء استخدام الحبر الفسفوري خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وقال إنه تم منعه بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين كانت تسأل عن منع الحبر فى هذه الانتخابات.

وعرض الإعلامى أحمد موسى، مقاطع فيديو قديم من انتخابات مجلس الشيوخ في 2012، وذلك في فترة انتخابات محمد مرسى.

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