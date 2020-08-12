» اغتصبها شماس الكنيسة في سن التاسعة.. «شيري» تروي تجربتها المريرة

12 أغسطس 2020 - 09:22 م





كانت شيري في التاسعة من عمرها فقط عندما اغتصبت على يد شماس الكنيسة المحلية، الذي كان عمره 18 عامًا، مستغلاً تواجد والدتها وأخواتها في الكنيسة للاعتداء عليها عنما كانت بمفردها في المنزل.



وصفت التجربة بالمروعة بالنسبة للطفلة البالغة من العمر تسع سنوات ولم تنسها أبدًا،



شرحت شيري التجربة المريرة التي تعرضت لها قائلة: "كل ما فعله هو السير على درجات السلم من الكنيسة ودخل مطبخنا، حيث هو المكان الذي اغتصبني فيه مرات عديدة".



كانت شيري مرعوبة، فالمؤكد أن شيئًا خاطئًا حدث لها، أسرّت لوالدتها وتوسلت إليها لمساعدتها على فهم ما مرت به.



لكن لم يكن رد فعل والدتها كما توقعت - لقد رفضت تصديق ابنتها الصغيرة وذهبت إلى حد إخبار جماعة الكنيسة بأكملها بأنها كاذبة، كما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".



قالت شيري: "لم أفهم ما حدث بالفعل. لقد أخبرت والدتي. لم يكن لدي أي فكرة عن الكلمات التي سأستخدمها حقًا. الشيء الوحيد الذي خطر على بالي هو أنني قلت: أمي، الشماس عبث معي. قالت: لا، لم يفعل. لم يفعل ذلك النوع من الأشياء، قلت: أمي، لقد فعل".



وأضافت: "قالت لي، هذا ليس صحيحًا. والدتي، لسبب ما، بدت أنها تلومني على ما حدث. أخبرت الآخرين أنني متسرعة. كانت تستيقظ في تلك الكنيسة وتقول لجميع الأعضاء: لا تصدق ابنتي. لقد كنت تضحية للتستر على ما فعله".



لم يكن لدى شيري مكان آخر تلجأ إليه إذا ما فكرت في الهروب من المنزل، وبعد أشهر من سوء المعاملة، اكتشفت أنها حامل، نظرًا لكونها صغيرة جدًا، لم يكن لديها أي فكرة عما يحدث لجسدها، لكن والدتها كانت بجانبها عندما أخبرها الطبيب أنها تتوقع طفلًا.



بدلا من ذلك، تم طردها مع الأسقف. في طريقهم من تامبا إلى ميامي، أوقفها واغتصبها وهي حامل في شهرها السابع. أنجبت شيري في المستشفى أثناء إقامتها مع الأسقف، على بعد آلاف الأميال من المنزل، ولم تزر والدتها ابنتها الصغيرة أو حفيدة الرضيع.



لم يتم الاتصال بالخدمات الاجتماعية أو الشرطة، وبعد عامين، أُجبرت شيري على الزواج من الرجل الذي اعتدى عليها جنسيًا منذ أن كانت طفلة.



تلاشى آخر بصيص أمل لشيري عندما رفض قاضٍ إصدار رخصة زواج، فتوجهت والدتها إلى دولة مجاورة للحصول عليها. قالت شيري: "ولاية فلوريدا خذلتني. المدرسة عرفت. المستشفى علم. الأطباء عرفوا. المحاكم عرفت. لا أحد يحميني ولا شخص واحد. ولا أحد".



على نحو مخيف، صنعت والدتها كعكة الزفاف والفستان لزواج ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا من رجل يبلغ من العمر 20 عامًا. عندها أدركت شيري أنه لا أحد يأتي لإنقاذها.



وعندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، كانت أمًا لستة أطفال. اختف الشماس وتم سجنه لعدم دفعها نفقة الطفل ولكن عندما حاولت بدء إجراءات الطلاق، لم تتمكن من ذلك لأنها كانت دون سن 18.



أخيرًا، وجدت شيري محاميًا سيتولى قضيتها، وقد تحررت أخيرًا من الشماس، لكنها أيضًا أم مراهقة لستة أطفال. لقد أنجبت الآن ثلاثة أطفال آخرين وكانت دائمًا صادقة مع أطفالها بشأن ما حدث لها عندما كانت صغيرة.



وقبل أربع سنوات، بعد أن أجبرت على ترك المدرسة لتكون زوجة وأمًل، حصلت شيري أخيرًا على شهادة الثانوية العامة وهي تبلغ من العمر 55 عامًا.



وهي تعمل الآن بلا كلل لمساعدة الأطفال والشابات الآخرين الذين يجبرون على أن يصبحن عرائس في سن الطفول. قالت شيري: أنا أم لتسعة أبناء، وجدة لـ 34 حفيدًا.



وتابعت: "كان الأمر صعبًا، لكنني تحملت. الشيء الأكثر امتنانًا الذي أقول أنه يحدث لي الآن، هو أن أكون قادرًا على التحدث عما حدث في الماضي. لكي أتمكن من مساعدة الآخرين، لقد تعرضت للاغتصاب، وليس ذلك فحسب، لقد أُجبرت على الزواج من مغتصبي في سن 11. انتهى بي الأمر في موقف لم يكن من السهل الخروج منه، وهذا أحد أسبابي لفعل ما أفعله".



ومضت: "أطفالي، إنهم فخورون جدًا بخروجي. كانوا يقولون: اذهبي من أجل ذلك، أمي. افعلي ما تشعرين أنك بحاجة إلى القيام به. أنا سعيدة من أجلك. أنا أعتبر نفسي صوت من لا صوت لهم".



وفي الولايات المتحدة، الحد الأدنى لسن الزواج في ألاسكا ونورث كارولين هو 14 عامًا، وفي أربع ولايات 15 عامًا، وفي 20 ولاية 16 ولاية وفي ثماني ولايات 17 عامًا.

