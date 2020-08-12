بدء عملية فرز أصوات المرشحين لانتخابات الشيوخ 2020

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عرضت فضائية " اكسترا نيوز " لقطات حية ترصد بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية .


وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في نهاية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام التاسعة مساء،  حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل".

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