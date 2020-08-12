النمنم: «شيوخ 2020» واجب وطني والمصريون يصرون على استكمال مؤسساتهم

12 أغسطس 2020 - 09:08 م



قال الكاتب الصحفي حلمي النميم، وزير الثقافة السابق، إن انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني لاستكمال مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المصريين يصرون على الحفاظ على دولتهم واستكمال مؤسساتهم رغم الجائحة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أننا في حاجة للوعي بالتاريخ المصري العريق.

وأشار إلى أن حالة الشلل في الحكومتي التونسية واللبنانية الحالية نتيجة تفاقم الأزمات السياسية بالبلاد؛ ناتج عن وجود عوار دستوري، لافتًا إلى أن انتخابات ملس الشيوخ يضمن تطوير المؤسسات السياسية المصرية.

