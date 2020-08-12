  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:52 م
Advertisements
بحث متقدم

غيرة الرؤساء.. الكشف عن سر غياب مجلس «الشيوخ» لعقودٍ مضت

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

حقيقة صورة " محمد بن سلمان" بالزي العسكري

تركي آل الشيخ

تعليق غاضب من "آل الشيخ" على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

رمضان صبحي

مفاجأة.. رمضان صبحي ينتقل لبيراميدز

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد صلاحيات وزارة شئون المجالس النيابية

شيخ الأزهر

صورة نادرة لشيخ الأزهر في طفولته

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

بالأسماء والصور: شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

جانب من الحادث

"بلا رحمة".. فيديو لأم وابنتها يهز سوريا

الأزهر

برابط مباشر.. ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

العليا للانتخابات تعلن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ

الحياة السياسية

بعد انطلاق أولى أيام انتخابات «الشيوخ».. الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق
بعد انطلاق أولى أيام انتخابات «الشيوخ».. الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لجان الجيزة تنهي أعمال اليوم الأول من انتخابات الشيوخ

#

بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ

#

البابا تواضروس يُدلي بصوته بانتخابات الشيوخ

#

الصحة تعلن استعدادها لانتخابات مجلس الشيوخ غدا

أغلقت لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها منذ قليل، لإعلان انتهاء التصويت، الذي تم على مدار يومين.

وفي نفس السياق، قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن اليوم الثاني لاقتراع المصريين بالداخل لم يشهد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأنه عقب انتهاء التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية، وارسال الحصر العددي لكل لجنة إلى اللجان العامة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات، على انتظام سير عمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني والأخير من عمر الجولة الأولى لهذه الانتخابات، الذى بدأ التصويت فيه منذ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» في أول يوم دراسي لها.. مقتل أم بالرصاص أمام ابنتها
» اغتصبها شماس الكنيسة في سن التاسعة.. «شيري» تروي تجربتها المريرة
» أسرار جديدة حول حب حياة الأميرة «ديانا».. ماذا قال عن «دودي الفايد»؟
» اجتماع سري بين «كاني ويست» وصهر ترامب
» نشأت الديهي: لمصر تاريخ تشريعي عظيم في وقت ظلام المنطقة
» أستاذ علوم سياسية: مجلس الشيوخ ليس بروفة للنواب
» شاب عشريني يغتصب جارته صاحبة الـ 96 عامًا
» "الزلازل": هزة أرضية في دمياط
» اسكتلندا.. حادث قطار يودي بحياة 3 أشخاص
» صورة نادرة لشيخ الأزهر في طفولته
» أول «قرص صلب حريري» لتخزين الدم واللقاحات داخل جسم الإنسان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة