العليا للانتخابات تعلن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ

أغلقت لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها منذ قليل، لإعلان انتهاء التصويت، الذي تم على مدار يومين.





وفي نفس السياق، قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن اليوم الثاني لاقتراع المصريين بالداخل لم يشهد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأنه عقب انتهاء التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية، وارسال الحصر العددي لكل لجنة إلى اللجان العامة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات، على انتظام سير عمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني والأخير من عمر الجولة الأولى لهذه الانتخابات، الذى بدأ التصويت فيه منذ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.