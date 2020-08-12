داعية سعودي: اللهم احفظ "بن سلمان" أن يغتال من تحته

12 أغسطس 2020 - 09:24 ص

وجه الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني رسالة تتضمن دعاءً نبويا لحفظ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من كل مكروه وشر.

وكتب بن ظافر القحطاني على حسابه في تويتر : "أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعيذه بعظمة ربي أن يغتال من تحته وأن يرفع رايته لنصر الإسلام الحق والسنة خفاقة واستئصال ما بقي من الخوارج وأذنابهم ومن يمدهم عن بكرة أبيهم.. آمين".

كما أعاد الداعية السعودي تدوينة لسلطان العساكر، والتي يصف فيها ولي العهد السعودي بالقوي الأمين :" ?إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.. الله يرعاك برعايته ويحفظك بحفظه".

يذكر أن الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني كان قد ثمّن دور القيادة في السعودية وما تقوم به من بث الأمن والأمان في البلاد قائلا: "ونحن نرى العنف والأحداث في العالم حولنا نحمد الله حمدا كثيرا ونشكره على نعمة الأمن في بلدنا المملكة السعودية الحبيبة".

وأوضح الداعية السعودي أنه من أسبابه بعد فضل الله قيادتنا الرحيمة بالمواطن تحافظ عليه كأنه ابن لها .. فاللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واكفنا شر كل من أراد المكر ببلادنا وقادتنا وعلماءنا ورد كيده بنحره".