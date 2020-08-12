رقص وزغاريد.. فرحة الكوادر الطبية بغلق أجنحة عزل كورونا بالسعودية

12 أغسطس 2020 - 09:22 ص

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بسبب إغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا.

ويظهر مقطع الفيديو الكادر الطبي وهو في غمرة السعادة بغلق أجنحة العزل بعد تراجع الإصابات، حيث تظهر الطبيبات والممرضات وهن يلوحن بأيديهن، مع أصوات مرتفعة، تعكس الفرحة الغامرة بين الكادر الطبي.

كما يظهر الفيديو خروج الكادر الطبي بكامل قوته، حيث يقوم الطبيب بغلق الباب خلف الكادر الطبي، ثم يقوم بتمزيق الورقة الخاصة والمعلقة على جناح العزل، ليظهر الفيديو رقصات وزغاريد بين الكادر الطبي.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية،كانت قد أعلنت تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أدنى حصيلة لها منذ أربعة أشهر، ليصل إجمالي الحالات إلى 288 ألفاً و690 حالة، منها 1816 حالة حرجة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، فإنها سجلت 1439 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 252 ألفاً و39 حالة.

كما سجلت 37 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة في السعودية إلى 3167 وفاة.