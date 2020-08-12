الدولار يواصل استقراره ويسجل هذا الرقم

12 أغسطس 2020 - 09:15 ص

في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء واصل سعر صرف الدولار استقرارا بالبنوك في مقابل الجنيه.

وسجل متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي نحو 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في كل من بنوك الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي، وبنك مصر، نحو 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

فيما سجل في بنك البركة بلوم" نحو 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وفي بنوك المصري الخليجي، اتش اس بي سي، عودة، الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، قناة السويس وصل سعر الدولار نحو 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.