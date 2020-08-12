» الإعدام لمطرب شاب بتهمة الإساءة لسيدنا محمد

12 أغسطس 2020 - 08:55 ص

قضت محكمة بالحكم على مطرب شهير بالإعدام شنقا نظرًا لغنائه أغنية مسيئة للنبي محمد .



وتوصلت محكمة شرعية عليا في ولاية "كانو" بنجيريا إلى أن المطرب يحيى شريف - 22 سنة - قام بغناء أغنية مسيئة للنبي محمد فضلا عن ترويجها عبر تطبيق واتساب.



وقال لوان محمد - من الشرطة الدينية بكانو - أن يحيي شريف كان من القلائل الذي يتمنى صدور حكم بالإعدام ضدهم حين اعتقله بحسب "واشنطن بوست".



وأحرق متظاهرون غاضبون منزل عائلة المطرب بعد تداول الأغنية.

وتعد كانو، واحدة من حوالي 12 ولاية في شمال نيجيريا التي تطبق الشريعة الإسلامية، حيث حُكم على العديد من الأشخاص بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية منذ تقديمها لأول مرة في كانو في عام 1999، ولكن حتى الآن تم تنفيذ إعدام واحد فقط، وكان ذلك في عام 2002، عندما أعدم رجل بعد إدانته بقتل امرأة وطفليها.