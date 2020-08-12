» رد غير متوقع من أحمد فلوكس بعد هجوم هاني شاكر عليه

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هاني شاكر وفلوكس
هاني شاكر وفلوكس

خلود عادل

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أحمد فلوكس

رد الفنان أحمد فلوكس على تصريحات نقيب الموسيقيين هاني شاكر التي هاجمه فيها ردًا على تصريحاته الأولية التي انتقد فيها شاكر بسبب ترحمه على اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وقال "فلوكس" تعليقا على تصريحات "شاكر": انا مش هَرُدّ على كلام استاذ هاني شاكر.... أستاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدًا أقول كلمة بعد كلامه ... أنا وجهة نظري كانت واضحه .. حتى لو اتضايق؛ فله الحق وله كل الحب". 

وأضاف: أرفض نهائيا الظهور في برنامج استاذ وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقيين.. ولن أرد.

وأكمل: الموضوع بالنسبالي اتقفل و قدمت اعتذار و الاستاذ الكبير يقول ما يحلو له و علينا الصمت و عدم الرد، فلا كلام بعد الكبير، سواء الدكتور أخي الاكبر د اشرف زكي، او اخونا الاكبر قيمة ومقاما ونجومية وتاريخا، الاستاذ هاني شاكر .... الموضوع اتقفل ومش هاتكلم فيه تاني نهائي، وبالنسبالي خلص.. خلونا نشوف شغلنا.. شكرا.

أطلق الفنان المصري هاني شاكر تصريحات نارية ضد فنان مصري شهير.

ة شن هاني شاكر - نقيب الموسيقيين - هجوما شرسا على أحمد فلوكس بعد انتقاد الأخير له بسبب نعي مصطفى حفناوي.

وقال في مداخلة مع برنامج التاسعة: هاني شاكر مش ملطشة يا حبيبي .. اعمل أفلام بعيد عني.. أنت اللي عايز تاخد اللقطة مش أنا.

وأضاف: فلوكس لا يجيد الاعتذار وإنما يجيد الهجوم على الآخرين وأنا أخدت حقي تالت ومتلت ومش هتكلم مع الصغيرين اللي زيه .. لكن الصغيرين بيغلطوا ويقع فيها الكبار.


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