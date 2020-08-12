شاهد .. مصطفى حفناوي يقابل ملك الموت: لا لا مش عايز أموت أنا

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مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي

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ملك الموت

مصطفى حفناوي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو نادرًا لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وظهر حفناوي يقوم بتأدية مشهد تمثيلي يقود فيه سيارته في نهار رمضان حيث يقرر اصطحاب شخص معه في السيارة حتى لا يتأخر على موعد الإفطار قائلا (بناخد ثواب).

وبعد ذلك يستقل شخص آخر السيارة مع مصطفى حفناوي ، ويبدي دهشته من حديث "حفناوي" عن وجود شخص ثالث معهم بالسيارة ، ليرد الشخص الثالث: محدش يشوفني غيرك وأنا جاي اقبض روحك الساعة 4 .

ويصاب "حفناوي" بالرعب ويجري من السيارة مرددا : "مش عايز أموت".

ثم يتفاجأ أن الراكبين معه لم يكونا سوى لصين أرادا سرقة سيارته.

ورحل مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 سنة بعد إصابته بجلطة في المخ.


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