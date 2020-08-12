خالد منتصر: زغلول النجار توصل للقاح كورونا وبوتين بكى حتى ابتلت لحيته

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خالد منتصر
خالد منتصر

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مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

خالد منتصر

لقاح كورونا

تهكم الدكتور خالد منتصر على إعلان روسيا التوصل إلى لقاح كورونا زاعما أن الدكتور زغلول النجار له دور في إنتاج اللقاح.

وقال في تغريدة ساخرة:كيف توصل د زغلول إلى اللقاح؟، أثناء وجوده في المعمل وجد ذبابة مريضة بكوفيد، تأكدالبروفيسور أن على أحد الجناحين الفيروس وع الآخر وجد اللقاح المضاد.

وأضاف: بكى الرئيس بوتين حتى إبتلت لحيته ، ونطق كل أعضاء الحزب الشيوعي بالشهادتين ،وسينزل اللقاح الشرعي إلى الأسواق تحت إسم " ذبابهميسين".

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