تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

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بن سلمان

كشف الكاتب السعودي تركي الحمد عن أسباب الحملة التي تشنها دولتي قطر وتركيا وإيران ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الحمد في تغريدة عبر تويتر: لماذا كل هذه المرارة من محمد بن سلمان،من قبل تركيا وايران،وقيام قطر بالبث؟ ببساطة،لأن السعودية اليوم هي من يقف في وجه أطماعهم الإمبراطورية.

وأضاف: بسقوط السعودية،يخلو لهم الجو في التوسع،حتى مع وجود إسرائيل كقوة إقليمية تسعى لمصلحتها،ودعكم من شعارات الدين والفضيلة.

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