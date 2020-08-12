اتحاد الكرة: معاقبة الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية

12 أغسطس 2020 - 12:10 ص

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن هناك عقوبات على الأندية في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وقال "فضل"، في تصريحات تليفزيونية: "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شيء، وقرار التأجيل كان جماعيا".



وأضاف: "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".

