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اتحاد الكرة: معاقبة الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية

الرياضة

اتحاد الكرة المصري
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المصريون ـ متابعات

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أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن هناك عقوبات على الأندية في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال "فضل"، في تصريحات تليفزيونية: "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شيء، وقرار التأجيل كان جماعيا".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".
وتابع: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".

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