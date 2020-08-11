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إليسا باكية: تقديم المساعدات للبنان على الهواء شئ مذل

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إليسا
إليسا

المصريون ـ متابعات

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وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، الشكر لكافة الدول التى دعمت وساندت لبنان عقب كارثة تفجير مرفأ بيروت، مشيدة بالدور المصرى فى ذلك، وتابعت:" كارثة 4 أغسطس الماضى هيروشيما2  ..ونحن أيام الحرب لم نعيش ما عشناه فى ذلك اليوم". 
وأضاف " إليسا"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من غير الصحيح أن يتم تخزين مواد متفجرة فى مرفأ لبنان الذى يعد الشريان الحيوى للدولة ويجلب من خلاله كل شئ للبلاد.
وأكدت "إليسا"، وهى تجهش بالبكاء أن الطبقة السياسية التى تحكم لبنان تعد أسوأ طبقة سياسية جاءت فى لبنان، ولن يكتفى اللبنانيون برحيل رئيس الحكومة بل كافة الطبقة السياسية، وتابعت:"كلن يعنى كلن..طبقة مستعدة أن يدعكو على جثث العالم"، مشددة على أن تقديم المساعدات للبنان على الهواء يعد شئ مذل.
واعتذرت الفنانة إليسا، لمقدم البرنامج وقطعت المكالمة، قبل أن تعود إلى الهواء مرة أخرى لأستكمال المكالمة.

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