وزير المالية يكشف سر صمود الاقتصاد المصري

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قال محمد معيط وزير المالية، إن الإدلاء بصوتي في إنتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، ويجب علينا جمعياً أن نقوم بواجبانتنا تجاه وطننا.
وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، أننا خلال الفترة الماضية شاهدنا طفرة كبيرة في الإصلاح واليوم نجني ثمار نجاحها.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وقراراتها الجريئة كانت سبباً في تقدم مصر بهذا الشكل، متابعاً أن الشعب الواعي صمد خلال فترة الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد على النهوض بمصر.
ولفت معيط إلى أن ما أنجزته القيادة السياسية وشعب مصر خلال الـ4 أعوام السابقة هو ما أتاح الفرصة للدولة المصرية في الصمود أمام أزمة كورونا.

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