  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:27 ص
Advertisements
بحث متقدم
هاني شاكر وفلوكس

هاني شاكر يفتح النار على أحمد فلوكس.. ما السر !

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

فتاة الوشم

قرار مفاجئ بحبس فتاة اغتصبها 12 شابًا (صور)

أرشيفية

فيديو مروع لاحتراق مزرعة بالكامل في السعودية

كورونا

لماذا ترتفع إصابات كورونا مرة أخرى؟.. المصل يجيب

انفجار بيروت

الأمم المتحدة تكشف عدد قتلى انفجار بيروت من اللاجئين

غدًا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.. والنتيجة الخميس المقبل

غدًا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.. والنتيجة الخميس المقبل

منظمة الصحة العالمية

ماذا قالت الصحة العالمية عن علاج كورونا الروسي؟

الفتاة التي زعموا أنها ابنة بوتين

ابنة "بوتين" تحصل على جرعة علاج "كورونا"

السودان

مقتل 81 شخصًا في جنوب السودان.. تفاصيل مفجعة

هاني شاكر يفتح النار على أحمد فلوكس.. ما السر !

آخر الأخبار

هاني شاكر وفلوكس
هاني شاكر وفلوكس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رد فعل ناري من هاني شاكر بعد إهانة أحمد فلوكس له بسبب مصطفى حفناوي

#

نادية مصطفى تهاجم أحمد فلوكس بسبب مصطفى حفناوي: عيب عليك اللي قولته

#

«شوبير» يفتح النار على حسين الشحات

#

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشدداً على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض.
وتابع:"هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى ..أعمل افلام بعيد عنى..أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا ..حسبى الله ونعمة الوكيل".
وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن "فلوكس"، لو كان عضواً بنقابة الموسيقيين لكان "شطبه" منها، وتابع:"السوشيال ميديا ورتنا بلاوى ..إحنا وصلنا للحضيض ..والله لو هو عندى فى النقابة لأشطبه".
ولفت نقيب الموسيقيين، إلى غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذى دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أن أحمد فلوكس لا يجيد الأعتذار ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين، وتابع:"أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقى تالت ومتلت..أنا مش بتعامل مع الصغيريين أنا بتعامل مع الناس الكبيرة ولكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على قائد الدرك الوطني الجزائري بتهمة الخيانة العظمى
» كورونا.. إصابات إسبانيا تعاود الارتفاع
» فرحة عارمة في مدينة الملك سعود بعد تراجع إصابات "كورونا"
» صور وابعت.. أحمد موسى يدعو المواطنين لهذا الأمر
» كورونا.. عدد وفيات أمريكا يرتفع إلى 166 ألف حالة
» الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا
» كورونا يواصل توحشه في العراق
» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا
» تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري
» المرحلة الثانية من " مودة "لتأهيل المقبلين علي الزواج
» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة