هاني شاكر يفتح النار على أحمد فلوكس.. ما السر !

11 أغسطس 2020 - 11:10 م

علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشدداً على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض.



وتابع:"هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى ..أعمل افلام بعيد عنى..أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا ..حسبى الله ونعمة الوكيل".



وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن "فلوكس"، لو كان عضواً بنقابة الموسيقيين لكان "شطبه" منها، وتابع:"السوشيال ميديا ورتنا بلاوى ..إحنا وصلنا للحضيض ..والله لو هو عندى فى النقابة لأشطبه".

