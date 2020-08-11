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مارجريت عازر عن انتخابات الشيوخ: الشعب المصري أثبت أنه البطل الحقيقي دائمًا

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مارجريت عازر عن انتخابات الشيوخ: الشعب المصري أثبت أنه البطل الحقيقي دائمًا
مارجريت عازر عن انتخابات الشيوخ: الشعب المصري أثبت أنه البطل الحقيقي دائمًا

الطيب حسين

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قالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن نجاح إقامة انتخابات مجلس الشيوخ يؤكد على أن الشعب المصري يثبت أنه البطل الحقيقي دائمًا.
وأضافت "عازر" خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الجميع توقع عدم وجود إقبال على انتخابات مجلس الشيوخ، وفشلت تلك التوقعات.
وعن ماهية مجلس الشيوخ، أوضحت النائبة أنه أشبه بمجلس الحكماء والمتخصصين، وبه عدد كبير من التخصصات في كل المجالات، ويهتم المجلس بدراسة متخصصة تكنوقراط للقوانين.
ولفتت إلى أن شروط ترشح مجلس الشيوخ مختلفة عن مجلس النواب؛ حيث أن الأول أكثر احتكاكًا بالشارع، وهو الأقرب للمواطنين، والقانون الصادر عنه سيكون أكثر انضباطًا.


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