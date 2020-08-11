قرار مفاجئ بحبس فتاة اغتصبها 12 شابًا (صور)

11 أغسطس 2020 - 09:39 م

قررت محكمة مغربية حبس الفتاة التي اغتصبها 12 شابًا في قضية هزت الرأي العام المغربي والعالمي، والتي عرفت باسم "فتاة الوشم".

وأفادت وسائل إعلام مغربية محلية بأن الشابة خديجة، تم إيداعها السجن ، في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة ا?جرامية.

ونقلت صحيفة “اليوم 24” المحلية، عن والد خديجة قوله إن ابنته تم إيداعها السجن المحلي ببني ملال خلال شهر رمضان الماضي، بعد الاشتباه بتورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة ا?جرامية.

وأضاف أنه تم استدعاء ابنته من طرف محكمة الإستئناف ببني ملال، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفها، دون معرفة تفاصيل أخرى حول الملف، مشيرا إلى أن شخصين آخرين يتابعان في الملف نفسه.

وكانت مصالح الدرك الملكي المغربي ، قد ا?وقفت خديجة، المعروفة بفتاة الوشم، بتاريخ 13 مايو الماضي، بعد الاشتباه بتورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة ا?جرامية، وقد جرى تقديم خديجة يوم 14 مايو الماضي ا?مام قاضي التحقيق بمحكمة الا?ستي?ناف ببني ملال في حالة سراح.

ولم تبت المحكمة بعد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فتاة الوشم”، والتي يتابع فيها 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”.

واستا?ثرت القضية باهتمام الرا?ي العام المغربي والدولي، بعدما انتشرت صورها وفيديوهاتها، حيث ا?كدت ا?نها تعرضت للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، ووصل الأمر ا?لى درجة حرقها بالسجاي?ر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.