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أول تحرك من المهن التمثيلية ضد مروج شائعة وفاة محمود ياسين

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الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي

أحمد سالم

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قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،  تقدمنا اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الشائعات وقمنا بإرفاق جميع الأدلة مع البلاغ .

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ،: إننا لن نصمت علي من يقومون بترويج الشائعات وسيحصلون علي عقاب قوي .


وأوضح أشرف زكي ، أن الفنان محمود ياسين رمز كما أنه جزء من صناعة كبيرة وهي السينما، مؤكدا أن أعداء الوطن كثيرون.

وتابع : أن الهدف من ترويج خبر وفاة الفنان محمود ياسين هو لشغل الرأى العام عن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم حتى تحدث بلبلة.

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