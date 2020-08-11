انتهاء فعاليات اليوم الأول من انتخابات الشيوخ 2020

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المشهد الذي أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته
أحمد سالم
فجر
03:52
شروق
05:23
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
18:46
عشاء
20:16