صاروخ يستهدف المنطقة الخضراء بالعراق

11 أغسطس 2020 - 09:10 م

استهدف هجوم بصاروخ كاتيوشا "المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم مباني البعثات الدبلوماسية الأجنبية.



ويأتي الهجوم بعد ساعات من هجوم بعبوة ناسفة، استهدف رتلا للقوات الأمريكية في منطقة التاجي شمالي بغداد.



وقال أحمد خلف، الضابط في شرطة بغداد، إن "المنطقة الخضراء تعرضت مساء اليوم إلى هجوم بصاروخ كاتيوشا، حيث سقط بمحيط إحدى بوابات المنطقة".



وأوضح أن "الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا أو خسائر مادية وفقا للمعلومات الأولية".



ولم يصدر بيان من السلطات العراقية بشأن الحادث، الذي بات مكررا خلال الأونة الأخيرة.

