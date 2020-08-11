» صور وابعت.. أحمد موسى يدعو المواطنين لهذا الأمر

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالنزول إلى لجان الانتخابات والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية للحياة السياسية المصرية.
ودعا موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، المواطنين بإرسال صورهم من أمام اللجان ليتم عرضها في برنامج على مسئوليتي على الهواء مباشرا، قائلا:"هعرضها على طول".
وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :"لو هتنزل دلوقتي ابعت وهنعرضها ولو هتنزل بكرا بردوا هعرضها، وشارك بصورتك من أمام لجنتك، والمشاركة من أمام اللجنة وسنعرضها على الهواء مباشرة