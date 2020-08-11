لماذا ترتفع إصابات كورونا مرة أخرى؟.. المصل يجيب





قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن ما يحدث من إصابات بفيروس كورونا الآن ليس بموجة ثانية ولكن ما يحدث هو امتداد للموجة الأولى.





وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن هذه الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات أو ترك مسافات امنة بينهم وهذا يؤدي الى زيادة الإصابات مرة أخرى .











وأوضح أمجد الحداد : أنه إلى الآن ليس هناك مؤشر علمي يؤكد حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا ونحن لا نزال داخل الموجة الأولى من فيروس كورونا.





وتابع : أن الموجة الحالية هي موجة داخل الموجة الأولى وهذا حدث نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.









واستكمل: أن الكمامات والإجراءات الاحترازية ستظل متواجدة معنا حتى بعد ظهور لقاح لفيروس كورونا وذلك لأن هذا الفيروس سريع الانتشار .