لجان الجيزة تنهي أعمال اليوم الأول من انتخابات الشيوخ

استمر توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك قبيل غلق أبواب اللجان وانتهاء التصويت في اليوم الأول للعملية الانتخابية.









وشهدت لجان الانتخابات، بالجيزة، إقبالا ملحوظا من العنصر النسائي وكبار السن، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم حتى آخر لحظة في انتخابات اليوم الأول.









وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.