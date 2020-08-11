ماذا قالت الصحة العالمية عن علاج كورونا الروسي؟

11 أغسطس 2020 - 08:43 م

أفادت وسائل إعلام مختلفة، أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنها ناقشت مع السلطات الروسية، عملية اعتماد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وإمكانية إنتاجه بكميات كبيرة للعالم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زف بشرى تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي ، أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين ، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

ودلل بوتين على فعالية اللقاح، وكشف إن إحدى ابنتيه أخذت اللقاح الروسي.