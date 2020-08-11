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المشهد الذي أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته

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وفاة نور الشريف
وفاة نور الشريف

محمد فضل

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وفاة

مشهد

وصية

نور الشريف

تزامنًا مع الذكرى الخامسة لوفاة النجم الكبير الراحل عمر الشريف، نستعرض وصيته التي طالب بها يوم وفاته في أحد البرامج.

وتحدث نور الشريف في أحد البرامج عن عدد من أعماله ومشاهده التي يعتز بها، وقال وقد بدت عليه آثار المرض إنه يرى أن مسلسل عمر بن عبد العزيز هو أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفني.

وتحدث نور الشريف عن المشهد الأخير من المسلسل بتأثر شديد حتى كاد يبكى، قائلا: "والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم".

وتابع: "في المشهد أنا فاتح عيني والدموع نازلة، وفى فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان يضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني".

وتأثر صوت الفنان الكبير نور الشريف وهو يتحدث عن هذا المشهد قائلاً: "الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".


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