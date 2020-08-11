التقرير الطبي يفجر صدمة عن سبب وفاة مصطفى حفناوي

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مفاجأة

صدمة

مصطفى حفناوي

فجر التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجوي التخصصي، عن الحالة الطبية لليوتيوبر مصطفى حفناوي، قبل وفاته أمس الاثنين، مفاجأة صادمة.

وقال التقرير إن المريض حفناوي حضر إلى المستشفى عبر الطوارئ وكان يعاني من آلام حادة بالبطن، وتم حجزه في المستشفى، فيما كانت العلامات الحيوية مستقرة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريض كان يتعاطى عقار "الترامادول"، وكونه رياضيا فهو يتعاطى الكورتيزون وغيره من العقاقير.

وتوفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أمس الاثنين، بعد إصابته بجلطة في المخ دخل إثرها في غيبوبة ليصاب بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.



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